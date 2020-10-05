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Артисты псковского театра составили свой рейтинг рождественских книг

В соцсетях Псковского театра драмы опубликован список книг рождественской тематики или способных создать настроение в канун Рождества. Особенностью рейтинга является то, что его составители – артисты, служащие в театре.

Что рекомендуют служители Мельпомены:

«Дары волхвов» О. Генри. «Это один из самых известных рассказов классика, – отмечает Лев Орешкин. - Небольшая история, в которой себя увидит каждый, кто хоть раз дарил подарки. Влюбленная пара ищет подарки друг другу на Рождество, но у них большие проблемы с деньгами, и они выходят из ситуации поистине мудрым способом. Трогательная и настоящая история. Потратьте несколько минут».

Сказки Пушкина. «Сказки Пушкина хорошие и веселые, - напоминает Сергей Попков, - читаются на раз и поднимают настроение. И детям весело, и взрослым есть чему поучиться. Отличное настроение обеспечено!»

«Рождественская песнь» Диккенса. «Популярная рождественская история про жадного Скруджа, который не понимает, зачем люди празднуют Рождество, никогда не дарит подарки и никому не помогает, - представляет книгу Мария Фомина. - Но святочные духи переубеждают скрягу: он становится щедрым и, наконец, идет праздновать Рождество со своим племянником».

«Снежная королева» Андерсена, «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана. «Новый год всегда ассоциируется со сказкой и погружает в какую-то необыкновенную, волшебную атмосферу», - рассказывает Екатерина Миронова.

Комикс «Бэтмен. Ноэль». «Я люблю Бэтмена и считаю этот графический роман одним из лучших, - подкидывает еще одно рождественское чтение Лев Орешкин. - Великолепные красочные иллюстрации и сюжетная арка, где в основе знаменитая «Рождественская история» Диккенса. Стоит прочитать для создания нужного настроения».

«Маленький принц» Экзюпери. «Волшебное произведение, которое стоит прочитать не только детям, но и взрослым, - уверена Анна Шуваева. - Каждая строчка откликается во мне любовью и добром. И, конечно же, после прочтения есть о чем поразмыслить. Каждую страницу можно разобрать на цитаты».

«Школа для дураков» Саши Соколова. «Эту книгу я читаю сейчас, - говорит Максим Плеханов. - На мой взгляд, это самое поэтичное прозаическое произведение, которое мне встречалось. В этой прозе настолько много поэтики, что она перестает быть прозой. Читать эту книгу нужно определенным образом: не бегло, а собранно, сконцентрированно и без большого количества пауз и остановок».