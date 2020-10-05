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Елизавета Барышникова: Псковская филармония должна стать самостоятельной организацией

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделилась своим видением ситуации, сложившейся вокруг Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Ранее стало известно о том, что в связи с получением федерального статуса из структуры ТКД вышел Псковский драматический театр. В настоящий момент в составе ТКД продолжают оставаться две организации – Псковский театр кукол и Псковская областная филармония.

«Даже когда в составе был театр, все существовали достаточно обособленно, - отметила Елизавета Барышникова. - Дирекция существовала за счет общей бухгалтерии, планирования и одного директора. Сейчас странное соседство получается, у нас нет никаких пересечений с театром кукол. Посмотрим, что будет. Не я принимаю решение по этому вопросу».

По словам директора филармонии, она не скрывает своей позиции и уже неоднократно ее озвучивала: филармония должна стать самостоятельной организацией.