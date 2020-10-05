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О новых музыкантах и инструментах псковского оркестра рассказала Елизавета Барышникова

В этом сезоне Псковскому губернаторскому симфоническому оркестру исполняется 25 лет. Несмотря на все сложности и вызовы ограничений, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, коллективу удалось сохранить свое лицо. Об этом рассказала директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Она призналась, что в конце 2020 года оркестр столкнулся с кадровой проблемой: ушли несколько молодых иногородних музыкантов, которых удалось привлечь до начала пандемии. Однако псковские музыканты остались верны оркестру и не покинули его.

«Если мы сохраним зарплату на том же уровне, как сейчас, есть шанс, что мы вновь привлечем сюда хороших музыкантов. Пока что это сложно сделать, - отметила Елизавета Барышникова. - Но, если нам в ближайшее время подтвердят финансирование, то мы начнем перезагрузку оркестра. Мы надеемся, что серьезно поднимем зарплаты и начнем привлекать новых музыкантов».

В этом году оркестр дополучил новые инструменты, которые были заказаны в прошлом году. Это контрабас и кларнет. Кроме того, среди новых приобретений – концертный клавесин, первый в истории псковской филармонии.

Обновления произошли и в ансамбле русской музыки «Псков». Несколько человек ушли из ансамбля, но пришли и новые исполнители. Ансамбль подготовил новую программу и закупил костюмы.