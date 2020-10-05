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К нам пошли молодые и успешные мужчины: Елизавета Барышникова об аудитории филармонии

Среднестатистический портрет зрителя Псковской областной филармонии за последние три года сильно изменился. Об этом сообщила директор организации Елизавета Барышникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

По ее словам, в филармонии появились мужчины, причем молодые и успешные. Вспоминая свой первый визит в БКЗ, Елизавета Барышникова призналась, что тогда она «чуть вздрогнула», потому что в свои 30 лет оказалась самой молодой в зале.

«Мы долго говорили, что филармония - это модно, говорили-говорили, и в какой-то момент все этому поверили», - пошутила директор учреждения культуры. Она отметила, что аудитория во многом зависит от проекта. Так, своя публика – у концертов на открытом воздухе, своя – на мероприятиях, подобных концертам «Золото Вены» и «Лавандовая ночь». Но во всех случаях среди зрителей появилась молодежь, зритель стал разнообразнее. «В прошлом это были более солидные в плане возраста люди, сейчас появились молодые лица, студенты», - говорит Елизавета Барышникова.