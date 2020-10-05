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Псковская театральная мастерская «Гвозди» проведет первое прослушивание 26 января

Первое прослушивание в детскую театральную мастерскую «Гвозди» состоится 26 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, регулярные занятия стартуют в феврале.

На занятия приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет. В студии дети учатся актерскому мастерству, сценической речи, пластичности, осваивают сценографию и познают театральное закулисье вместе с опытными, внимательными педагогами.

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона мастерская планирует провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель студии – режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский. Ведущий педагог «Гвоздей» – педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и Колледже искусств Людмила Масленникова.

Дети будут заниматься два раза в неделю. Занятия в студии платные.

Прослушивания пройдут 26 января в 18.00 и 30 января в 14.00.

Запись на прослушивание и справки по телефону: +7 (911) 395-77-63 (руководитель студии Марина Николаева).

Детям необходимо подготовить самопрезентацию: рассказ о себе и творческое задание – прозаический отрывок, стихотворение, басню (на выбор). Дополнительно конкурсанты могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.