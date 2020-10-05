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Псковский драмтеатр собирает воспоминания псковичей о Дне Победы

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина объявляет флешмоб «Дни Победы» к одноименной премьере, которая состоится 23 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, ко Дню защитника Отечества театр соберет воспоминания псковичей о том, как их ветераны встретили День Победы: где их застала долгожданная весть о капитуляции Германии, кто был рядом в эту минуту, как праздновали Победу на фронте и в тылу.

Свой рассказ можно записать на видео или изложить в тексте. Прислать видеоролики, тексты и фотографии можно на электронный адрес press@drampush.ru или в группы в соцсетях театра. Это может быть рассказ в произвольной форме – история, когда-либо услышанная вами от свидетеля тех событий.

Все воспоминания будут опубликованы на сайте театра и в соцсетях. Самые яркие из них в исполнении артистов попадут на видеоролики, а авторы получат пригласительные билеты на премьеру спектакля.

«Зачем мы проводим эту акцию? В спектакле "Дни Победы" звучат невыдуманные истории ветеранов фронта и тыла Великой Отечественной, записанные и обработанные драматургом Ксенией Степанычевой. А сколько еще таких историй хранится в памяти жителей Псковской области? Воспоминаниями самих зрителей театра мы решили расширить хронику, которую воспроизводит спектакль», - сообщили в театре.