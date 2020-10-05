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В Псковском драмтеатре стартовала неделя скидок для студентов

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина с 1 по 7 февраля проводит акцию «Зачетная неделя». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, в этот период студенты смогут купить билеты на любые спектакли месяца всего за 200 рублей.

Единственное условие участия в акции – наличие студенческого удостоверения. Его нужно будет предъявить дважды – при покупке билета в кассе театра и на контроле.

Напомним, что в февральскую афишу вошло 15 спектаклей, в том числе первая премьера года – «Дни Победы». Любой из этих спектаклей студенты смогут посетить всего за 200 рублей. Касса театра работает ежедневно и без перерыва с 11.30 до 19.30.

«Надеемся, что студенты станут частыми гостями на наших спектаклях!» - добавили в театре.