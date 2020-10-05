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В псковском отделении Союза театральных деятелей назвали лучшие роли сезона

Смотр-конкурс «Признание» по итогам театрального сезона 2019-2020 прошел в профессиональных театрах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя Псковского отделения Союза театральных деятелей РФ Любовь Никитина.

Конкурс проводит Псковское региональное отделение СТД РФ (ВТО) уже более 40 лет в каждом театре в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая роль молодого исполнителя», могут быть и другие номинации. Его цель – повышение профессионального мастерства и престижа актерской профессии, а также популяризация театрального искусства.

Победителей определяет собрание членов СТД в каждом театре путем тайного голосования.

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина по итогам смотра-конкурса «Признание» победителями театрального сезона 2019-2020 стали: в номинации «Лучшая мужская роль сезона» – заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин за роль Егора Ильича Ростанева в спектакле Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского; «Лучшая женская роль сезона» – Ксения Чехова за исполнение роли Настеньки в той же постановке; «Лучшая роль в спектакле для детей» – Александр Овчаренко за роль Папы в спектакле «Я сделал крылья и летал» по мотивам стихотворений советского поэта Романа Сефа в постановке режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич. Лучшим молодым исполнителем прошедшего сезона признан Камиль Хардин за роль Мизинчикова в «Селе Степанчикове».

Диплом «Актерский ансамбль сезона» присужден исполнительницам в постановке Сергея Чехова «Семь самураев»: Илоне Гончар, Екатерине Мироновой, Екатерине Орешкиной, Наталье Петровой, Ксении Тишковой, Ксении Чеховой, Дарье Чураевой, Анне Шуваевой.

В областном театре кукол тоже подвели итоги. «Лучшая мужская роль сезона» у заслуженного артиста РФ Евгения Бондаренко за роль капитана Крюка в спектакле «Питер Пэн». «Лучшая женская роль сезона» у Юлии Зубрилиной за роль Бегемотика, детской игрушки, забытой в песочнице, в спектакле «Бегемотик». «Лучшая роль молодого исполнителя» – Анастасия Правдивцева за роль Венди Дарлинг в спектакле «Питер Пэн».

Великолукский драматический театр тоже отметил лучших исполнителей прошедшего сезона. Лучшая женская роль сезона – Александра Комолова за роль Эухеньи в спектакле «Деревья умирают стоя» А. Касона (режиссер заслуженный артист РФ Павел Сергеев), лучшая мужская роль сезона – заслуженный артист РФ Анатолий Иванов за роль Сеньора Бальбоа в том же спектакле, лучшая роль молодого исполнителя сезона – Екатерина Кудаева за роль Марты-Изабеллы в спектакле «Деревья умирают стоя», лучшая роль в спектакле для детей – Евгений Петров за роль Джокера Покера в спектакле «Новый год наоборот» М. Бартенева, А. Усачева (режиссер Анна Потапова). В номинации «Необычный ракурс» отмечен Михаил Морозов за роль Другого в спектакле «Деревья умирают стоя». Свободная номинация «Обаятельное зло» – Людмила Бортко, Елизавета Коротыгина, Дарья Корнева за исполнение роли Мачехи и двух дочерей в спектакле «Золушка» по мотивам сказки Ш. Перро.

Все победители получат памятные дипломы.