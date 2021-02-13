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Псковичей приглашают на встречу с известным художником-псевдореалистом

Встреча художником-псевдореалистом из Петербурга Вадимом Соловьевым состоится 13 марта в рамках проекта «Ветка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском театре драмы.

«Вадим Соловьев - художник, поселивший на Дворцовой площади гигантскую ящерицу, на Петроградской - осьминога, а на береге Невы - огромного енота-полоскуна. В его работах фантастика сталкивается с привычным: панельные дома разгуливают по городу на длинных механических ногах, над многоэтажками проносятся летающие футуристические поезда, у роботов-снегоуборщиков сбоит прошивка», - так творчество художника описывают сотрудники псковского театра.

Вадим Соловьев ведет блог в «Инстаграме» (@solovyewadim), куда он выкладывает снимки и видео киберпанкового Петербурга.

Встреча с художником состоится в псковском театре драмы 13 марта в 18:00. Вход бесплатный, но количество мест ограничено. Записаться на мероприятие можно в соцсетях «Ветки»: «ВКонтакте» (vk.com/vetka_pskov), «Инстаграм» (@vetka_pskov), «Телеграм» (@vetkapskov).

Проект «Ветка» реализуют благодаря ключевым партнерам: гостинице «Октябрьская», транспортной компании «Меридиан» и кафе «Вкус и Цвет».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.