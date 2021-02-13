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Камиль Хардин и Максим Плеханов поделились впечатлениями от театральной работы в новых условиях

Артисты Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Камиль Хардин и Максим Плеханов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 февраля рассказали об условиях работы в составе Александринского театра.

«Работы стало больше, всего остального - пропорционально. Всего остального удовольствия, естественно», - рассказал Максим Плеханов.

«Постоянно слышишь от коллег (неважно из каких цехов), что очень много работы, - продолжил Камиль Хардин. - С первого месяца ощущается объем работы. Спрос другой как с артистов».

Камиль Хардин отметил, что руководство театра призвало актеров «перенастроить мозг» на новую работу. «И все перенастроили. График стал гораздо активнее, абсолютно плотный. У артистов появились дополнительные занятия по пластике, сценической речи, вокалу. Относиться к этому надо как к репетиции, к работе. Все стали работать и все это ощущают», - добавил он.

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Напомним, с 1 января Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра).