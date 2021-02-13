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Путешественник расскажет псковичам о месте съемок «Звездных войн»

Встреча-лекция с Владимиром Павловым, членом Российского географического общества и путешественником, посетившим более 70 стран мира, состоится сегодня в галерее «Цех». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В клубе «Тропы», который действует при Псковском театре драмы, Владимир Павлов расскажет о путешествии по пустыням Аравийского полуострова. «Мы отправимся в знаменитую “марсианскую пустыню”, где снимали “Звездные войны”. Проедем по всем Арабским Эмиратам. Бросим взгляд на пустыни Бахрейна, Саудовской Аравии и Омана. Остановимся на ночь в палатке у костра, пройдем сквозь раскаленные пески и песчаную бурю», - анонсируют организаторы.

Встреча клуба путешественников состоится 24 февраля в 19:00 в галерее «Цех» Псковского театра драмы. Записаться можно в соцсетях проекта или по номеру телефона 8 (992) 292-50-60.