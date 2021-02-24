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В память о Валентине Курбатове в псковском драмтеатре разместили его силуэт

В память о выдающемся псковском деятеле культуры Валентине Курбатове, скончавшемся на 82-м году жизни, заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Стройло вырезал его силуэт. В руках писателя – лист подорожника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Силуэт Валентина Курбатова, большого литератора, удивительного, талантливого человека, отныне будет встречать и провожать работников театра в административном здании», - рассказали в театре.