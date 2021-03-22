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Двое вокалистов получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»

Вокалистам ансамбля русской музыки «Псков» областной филармонии Александру Либу и Наталье Александровой присвоили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Указом губернатора Псковской области звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» присваивается за достижения и личные заслуги в сохранении, развитии и популяризации российской культуры и искусства на территории региона.

Александр Либ - заслуженный артист России, вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии, более 30 лет работал художественным руководителем коллектива. Свой творческий путь певец начинал солистом-вокалистом ВИА «Говорящие гитары», «Чудное мгновенье», «Каскад», его творческая судьба неразрывно связана с ансамблем «Гусляры» Псковской областной филармонии. «Великолепный тенор с большим диапазоном, благородным тембром, ярким темпераментом и высочайшим вокальным мастерством работает в самых разных музыкальных направлениях и жанрах», - отметили в пресс-службе. Награжден правительственными наградами. Имеет Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

Наталья Александрова - заслуженная артистка России, вокалистка ансамбля русской музыки «Псков». «Она давно покорила псковичей мягким, глубоким, неповторимым тембром», - рассказали в пресс-службе. В ансамбле «Псков» работает с первого дня основания коллектива. В ее сольных программах под звуки гитары звучат русские песни, русские и цыганские романсы, духовные песнопения, лирические ретро-шлягеры, песни военных лет, джазовые композиции и частушки.

«От всей души поздравляем коллег с высоким званием! Желаем крепкого здоровья, творческих успехов, процветания и новых побед!» - добавили в пресс-службе.