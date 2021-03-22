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Актеры Новохижин и Яковлев получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области»

Народному артисту России Юрию Новохижину и заслуженному артисту России Виктору Яковлеву присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» за «достижения и личные заслуги в сохранении, развитии и популяризации российской культуры и искусства на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском театре драмы.

Церемония награждения состоялась в администрации Псковской области сегодня, 24 марта. В приветственном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил собравшихся за их вклад в развитие культуры и искусства Псковской области и отметил, что звание в этом году вручается впервые.

«В этом году мы впервые в Псковской области вручаем звания "Заслуженный работник культуры" и "Заслуженный деятель искусств", и это очень важный момент, это говорит о признании вашего труда. Я рассчитываю, что это будет действительно значимая, почетная награда, которая будет ежегодно вручаться в Псковской области и станет знаком признательности и признаком вашего профессионализма», – отметил губернатор.

Народный артист России Юрий Новохижин – один из старейших актеров Псковского театра драмы: почти 58 лет сценического стажа, 43 из них – на псковских подмостках. Юрий Новохижин награжден Орденом Почета (2002), Орденом святого князя Александра Невского III степени (2008), является лауреатом премии администрации Псковской области (1996, 1999, 2008), обладателем специального приза жюри Всероссийского театрального фестиваля «Голоса истории» в Вологде (2001), награжден медалью Академии российской словесности «Ревнителю просвещения» (2000), номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» 2018 года, неоднократный лауреат премии Государственного комитета Псковской области по культуре, обладатель высшей награды Союза театральных деятелей «Золотой знак» (2019).

Заслуженный артист Российской Федерации Виктор Яковлев служит в Псковском театре драмы с 1979 года, являясь сегодня одним из ведущих мастеров сцены. Артист дважды номинировался на главную театральную премию страны «Золотая маска», является лауреатом премии администрации Псковской области в области театрального искусства в 1996, 2000, 2015, 2018 годах, награжден медалью Академии российской словесности «Ревнителю просвещения» (2000), Почетным знаком МК РФ «За достижения в культуре» (2004). Многогранность натуры, разнообразие интересов, актерский талант не дают Виктору Николаевичу ограничиваться только игрой на сцене – он создает поэтические, литературно-просветительские программы, пишет пьесы, инсценировки, сценарии, ставил спектакли на псковской сцене.

«Знаете, когда я получил известие о присвоении звания заслуженного деятеля искусств Псковской области, я вспомнил о том, как вручалась государственная премия Валентину Семеновичу Непомнящему, нашему великому и знаменитому пушкинисту, который был завсегдатаем на нашем Пушкинском театральном фестивале. Когда он получал государственную премию из рук президента, в ответном слове он сказал: "У меня есть мечта, чтобы когда-нибудь послание президента началось со слов: "А теперь поговорим о главном – о культуре"». И в самом деле, если уж человек живет, он занимается и экономикой, и здоровьем, и образованием – и все это для чего? Для того чтобы человек был в полном смысле слова человеком, а для этого нужно быть человеком и в культурном, и в духовном смысле. И, конечно, это знаковое событие, что такое звание учреждено в Псковской области. Это шаг к исполнению мечты Непомнящего. Это первое, что я хотел сказать в связи с этим званием. И второе – а может быть, с этого надо было и начать: конечно, надо сказать спасибо. В последние годы с псковским театром произошло чудо, и у этого театрального чуда есть вполне конкретные авторы: это Дмитрий Месхиев и Андрей Пронин, и им спасибо. Но поскольку театральное искусство коллективное, то без партнеров, без участия всех, кто имеет отношение к нашему театру, этого не могло бы произойти. Так что всем-всем спасибо и всех-всех с праздником», - прокомментировал Виктор Яковлев.

Звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» присваивается только пяти претендентам в год, сегодня эти звания были присвоены в регионе впервые.

Юрий Новохижин и Виктор Яковлев выйдут на сцену 25 и 28 марта в рамках спектакля «Соседи».