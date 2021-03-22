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Алексей Севастьянов поздравил коллектив псковского театра с профессиональными праздниками

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов по поручению спикера регионального парламента поздравил артистов и сотрудников Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина с Днем работника культуры и приближающимся Всемирным днем театра. На малую сцену, где шла репетиция спектакля, парламентарий пришел в сопровождении художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Дорогие коллеги, - обратился к труппе театра Алексей Севастьянов, также имеющий актерский опыт. - От лица депутатов областного Собрания я хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать всяческих успехов».

Депутат передал Дмитрию Месхиеву приветственный адрес за подписью председателя областного Собрания Александра Котова. В поздравлении отмечается, что псковский театр переживает новый этап своего развития, открывающий перед учреждением культуры колоссальные перспективы и возможности.

Напомним, 1 января 2021 года Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России на правах филиала. Псковскому драмтеатру возвращено историческое название Народный дом им. А.С. Пушкина.