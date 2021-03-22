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Псковский театр драмы отмечает 115-летие

115 лет со дня открытия отмечает Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 4 апреля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, первый театральный сезон в Народном доме имени А. С. Пушкина торжественно открылся 4 апреля 1906 года спектаклем «Скупой рыцарь», дивертисментом и концертом с участием актеров Александринского театра.

«В роли герцога блистал великий русский актер Юрий Юрьев, в роли барона – артист Григорий Ге. Прочитав стихотворение "Памятник", Григорий Григорьевич Ге поклонился бюсту Пушкина и украсил его венком. Городская газета "Псковский листок" сообщала, что спектакль несколько раз прерывался аплодисментами», - напомнили в театре.

На псковской сцене блистали легендарные актеры Владимир Давыдов, Вера Комиссаржевская, Мария Савина, Юрий Юрьев, Екатерина Корчагина-Александровская, выступал оперный певец Федор Шаляпин.

Сегодня Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина является одним из ведущих театров в регионах, соответствует трендам современного театрального мира и востребован не только псковичами и гостями города, но и лучшими театральными фестивалями. Объединившись с Национальным драматическим театром России, театр приобрел федеральный статус.

«Нынешнюю страницу в истории театра можно назвать беспрецедентным прорывом, - отметили в пресс-службе. - Театр гастролирует в обеих столицах, в Перми, Рязани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и многих других городах, принимает активное участие в самых значимых театральных фестивалях».

Впервые спектакли Псковского театра драмы становятся номинантами Национальной театральной премии «Золотая маска» – высшей театральной награды в России. В 2020 году актриса Дарья Чураева удостоилась этой премии за «Лучшую женскую роль второго плана» в спектакле «Ревизор» Петра Шерешевского.

«В этом году театр поставил перед собой высокую планку – выпускать минимум по одной премьере в месяц, - отметили в пресс-службе. - Это спектакли разных жанров и форматов: от классики до экспериментальных и авангардных постановок. Три премьеры – "Дни Победы", "Свидетельские показания" и "Бессонница" – уже встретили своего зрителя».

В театре работают Большая и Малая сцены, Новый зал, готовится к открытию «Маленький театр».

В труппе сегодня состоят 32 актера, из них два народных артиста России, пять заслуженных артистов России, один заслуженный работник культуры Сахалинской области, два лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска». В труппе актеры разных поколений: вместе с молодыми выходит на сцену и старейшина российской сцены заслуженная артистка России Мирра Горская, которая работает в театре 78 лет. Руководит театром заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

«В честь своего юбилея театр поместил в апрельскую афишу самые титулованные свои спектакли, отмеченные профессиональными критиками и жюри главных театральных премий страны – "Ревизор", "Река Потудань", "Свидетельские показания", "Дни Победы", "Гробница малыша Тутанхамона", "Село Степанчиково и его обитатели", "Нави Волырк, капитанский сын". Кроме того, в репертуар апреля вошли все зрительские хиты театра», - добавили в пресс-службе.