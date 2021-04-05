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Обменные гастроли псковского и астраханского театров состоятся в июне

Обменные гастроли между Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина и Астраханским драматическим театром пройдут в июне 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского театра.

С 16 по 19 июня Псковский театр драмы представит астраханскому зрителю четыре спектакля большой сцены, с 24 по 27 июня астраханский коллектив покажет в Пскове пять спектаклей.

Астраханский театр драмы привезет в Псков спектакли разных жанров, в том числе две премьеры сезона: новый спектакль художественного руководителя театра Александра Огарева «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири, трагикомедию «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса - еще одну режиссерскую работу А. А. Огарева, водевиль «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова (режиссер Станислав Таюшев), трагедию «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта (режиссер Виктория Короткова) и спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина (режиссер Ленара Гадельшина).

Псковский академический театр драмы покажет на астраханской сцене четыре спектакля большой формы: спектакль-лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский), оглушительную комедию «Очень громкая премьера» по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера (режиссер Талгат Баталов), трагедию «Отелло» У. Шекспира в постановке Даниила Безносова и спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе А. Островского (режиссер Владимир Золотарь).

Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли», организованному «Росконцертом» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. Показы спектаклей пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей».

«Программа "Большие гастроли" призвана формировать и объединять общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны. Благодаря "Большим гастролям" зрители имеют возможность познакомиться с лучшими достижениями российских театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, а также с участием выдающихся представителей театрального искусства. Спектакли предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской», - рассказали в пресс-службе театра.