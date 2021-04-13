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Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы

Художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Данной награды Дмитрий Месхиев удостоен «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Месхиев Дмитрий Дмитриевич - российский кинорежиссер, актер, продюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006), член Европейской Киноакадемии, член Оскаровского комитета России, член Российской Академии кинематографических искусств «Ника», член Российской Академии кинематографических наук и искусств «Золотой орел», член Гильдии продюсеров России.

С 2015 года по 2018 год являлся гендиректором Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция». С 2018 по настоящее время - художественный руководитель Псковского драмтеатра. За это время под его руководством театр обрел новое лицо и получил широкое признание на театральных пространствах России, принимая участие в значимых фестивалях и гастролируя. Впервые за 25 лет театр гастролировал в столице России - Москве и культурной столице Петербурге, а также в других городах центральной России и Сибири. Впервые в истории театр представлен в шести номинациях национальной театральной премии «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань».

Начиная с 2015 года, Дмитрий Месхиев придумал и реализовал проекты и фестивали в Псковской области. Так, он являлся одним из авторов и продюсером фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» и фестиваля искусств «Заповедник», посвященного Сергею Довлатову, автором создания детской театральной школы-мастерской «Гвозди» на базе ТКД, инициатором создания арт-галереи «Цех». Также Месхиев - инициатор создания и установки инсталляции «Россия начинается здесь» на берегу реки Великой в Пскове и один из авторов идеи создания просветительских и образовательных молодежных проектов «Молоко и Сено», «Ветка», клуб путешествий им. Глеба Травина «Тропы». В последние годы является продюсером Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

На протяжении многих лет - член совета Святогорского монастыря. Принимал участие в реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы и создании скита Святогорского монастыря в деревне Столбушино. Принимал участие в возведении храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Пскове. Построил церковь Казанской Божьей Матери (деревня Посадниково, Псковская область). На протяжении многих лет оказывал благотворительную помощь школе искусств в Новоржеве.