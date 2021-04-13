Сцена / Новости

Лазерное шоу, посвященное 800-летию Александра Невского, пройдет в Псковском кремле

Лазерное шоу для всей семьи, посвященное празднованию 800-летия Александра Невского, пройдет на территории Псковского кремля 23, 24 и 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю государства, отметили в ТКД.

Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя, пообещали организаторы.

Этот уникальный проект создала Театрально-концертная дирекция совместно со специалистами мультимедийных технологий - от сценария до видеоконтента - и реализовала в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

В псковском регионе лазерное шоу демонстрируется впервые, надеемся, в дальнейшем оно станет важным элементом любого современного праздника, добавили в ТКД.

При посещении лазерного шоу просим соблюдать следующие правила:

Необходимо соблюдать масочный режим как взрослым, так и детям.

Необходимо соблюдать меры социального дистанцирования.

Место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле.

«Просьба не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места. Берегите себя и уважайте друг друга!» - подчеркнули в пресс-службе ТКД.

Начало показов Лазерного шоу 23, 24 и 25 апреля в 21:00, 21:45 и 22:30

Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии. Дети проходят со взрослыми без пригласительных.

Время работы кассы: понедельник-пятница 11.00 - 20.00, суббота, воскресенье: 11.00 - 19.00. Технический перерыв: 15.00 - 16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Возрастное ограничение: 6+.