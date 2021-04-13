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Лазерное шоу об Александре Невском повторят для псковичей в сентябре

Лазерное мультимедийное шоу стартует в Пскове 23 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в течение трех дней псковичей и гостей города ждет показ 20-минутного анимационного ролика о жизни князя Александра Невского.

«Мероприятие вызвало большой интерес у зрителей, и за одни день все бесплатные пригласительные билеты были разобраны, - отметили в пресс-службе. - В связи с действующими в Псковской области ограничениями, показать лазерное шоу большему количеству зрителей сейчас нет возможности. Важно отметить, что показ обязательно будет повторен в сентябре, как только световой день уменьшится, и надеемся, эпидемиологические ограничения будут сняты или ослаблены».

Светолазерный проект создала Театрально-концертная дирекция совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализовала в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

«В нашем регионе лазерное шоу демонстрируется впервые, надеемся, в дальнейшем оно станет важным элементом любого современного праздника», - сказали в пресс-службе.

При посещении лазерного шоу необходимо помнить о следующих правилах:

• соблюдать масочный режим, как взрослым, так и детям на протяжении всего времени продолжения шоу;

• соблюдать меры социального дистанцирования 1,5 м;

• место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле;

• не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

«Берегите себя и уважайте друг друга!» - добавили в Театрально-концертной дирекции.

Начало показов лазерного шоу 23, 24 и 25 апреля, по три показа в день - в 21.00, 21.45 и 22.30.

Возрастное ограничение: 6+