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Арт-директор Псковского драмтеатра примет участие в церемонии вручения «Золотой маски»

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Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» состоится в концертном зале «Зарядье» сегодня, 22 апреля. В состав жюри премии в этом году вошел арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, историк культуры, театральный критик, журналист Андрей Пронин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Церемония вручения премии «Золотая маска» – главное событие театрального сезона, сегодня определятся обладатели высшей театральной награды страны. Номинантами премии сезона 2019/2020 стали 56 спектаклей, которые будут состязаться в 189 частных номинациях.

Работа жюри к этому моменту завершена, накануне прошло тайное голосование, в результате которого определятся победители.

Прямую трансляцию церемонии вручения «Золотой маски» сможет посмотреть каждый, она будет доступна на портале «Рамблер» и в социальных сетях фестиваля. Начало в 19:00.