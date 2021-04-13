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Сцена / Новости

В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника

25.04.2021 13:40|ПсковКомментариев: 0

Жители поселка Усвят вышли на всероссийский субботник. К ним присоединились сотрудники администрации Псковской области, регионального комитета по культуре и Театрально-концертной дирекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Основной задачей было благоустройство Замковой горы, уникального памятника археологии и главного места отдыха жителей и гостей поселка.

В процессе уборки территорию освободили от мусора и лишних кустарников и деревьев, которые закрывали вид на Городечное озеро и усадьбу Родзянко.

«Мы ставили основной целью субботника выстраивание взаимодействия на всех уровнях, не только экспертном, документационном, но и чисто человеческом. Дабы сплотиться и качественно организовать громкое, важное мероприятие - 1000-летие Усвят. Мы не только убрали большой массив, но и выстроили порядок наших дальнейших действий. И теперь с новыми, свежими эмоциями, доброжелательным отношением друг к другу, идем справляться с вызовами, которые возникают у нас на пути в подготовке к празднованию юбилейной даты поселка. Мои коллеги ехали сюда в приподнятом, веселом настроении и субботник прошел великолепно. Замечательные, красивые, душевные, необыкновенные места Усвят зарядили энергией всех нас - псковичей», - отметил руководитель управления делами администрации области Станислав Суслов.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, подчеркнула, что 24 апреля сошлись несколько событий - помимо всероссийского субботника, сейчас также проходит неделя по уборке воинских захоронений, а, как известно, на Замковой горе расположены Аллея героев и Братское захоронение, поэтому приведение в порядок этого места особенно важно.

«Традицию совместной работы необходимо поддерживать, потому, что, во-первых – это людей объединяет, во–вторых, придает уверенность в завтрашнем дне, и важно, что наши традиции передадутся последующим поколениям. Субботник всех нас вдохновил, люди объединились и сделали большой объем работы совместно с местными жителями и администрацией Усвятского района. Знаковое место поселка приведено в надлежащий порядок. У нас в планах проводить такие субботники в других муниципальных образованиях», - сказала Ольга Тимофеева.

Глава Усвятского района Дмитрий Петров поблагодарил псковичей и жителей Усвят, за то, что откликнулись на призыв к проведению субботника.

«Это значительная акция для нашего поселка, приведением территории в порядок мы уже занимались и в прошлом году, и этот начался такими субботником, мы будем с каждым разом все больше и больше приводить в порядок наш поселок. К тысячелетию будет ощущаться чистота и благоустройство, а когда этим занимаются именно сами жители, то это - большое благо. Замковая гора – святое для нас место, место притяжения всех жителей и гостей Усвят, поэтому мы уделяем ей особое внимание, а также, радеем за наш дом Родзянко, хотим, чтобы он был в надлежавшем виде. Конечно, прилегающая территория – это наша приоритетная задача, чтобы она была доступна, востребована и содержалась в чистоте», - подчеркнул Дмитрий Петров.

Напомним, с 31 июля по 1 августа пройдут основные мероприятия, посвященные 1000-летию первого упоминания Усвят в летописи. В регионе ведется активная подготовительная работа к данному мероприятию. Планируется масштабная культурно-развлекательная программа, а также участие в празднике творческих делегаций муниципальных образований Псковской области, соседней Смоленской области и республики Беларусь.

Теги: #ТКД #субботник #усвяты
Источник: Псковская Лента Новостей
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