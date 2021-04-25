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Фильмы проекта «Синематека искусства кино» покажет Псковский театр драмы

Киноклуб «Молоко и сено» Псковского театра драмы приглашает зрителей на показ фильма Элема Климова «Иди и смотри», который выходит в повторный прокат 8 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, это будет первый кинопоказ в рамках проекта российского журнала о кинематографе «Искусство кино».

Специальные показы фильма пройдут всего в нескольких городах России, в их числе и Псков. В Москве ленту представит главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, в Санкт-Петербурге - кинокритик и киновед Виктория Смирнова.

Действие фильма Элема Климова разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета - белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика, рассказали в театре.

Фильм вышел в прокат в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он был отмечен наградами на нескольких крупных кинофестивалях и занял шестое место в советском кинопрокате 1986 года: его посмотрели 29,8 миллиона зрителей.

Кинопоказ «Иди и смотри» пройдет на большом экране в Новом зале театра драмы 8 мая в 18.00. Билеты можно купить в кассе или на официальном сайте театра.