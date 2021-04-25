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Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове

Получение «Золотой маски», попадание в топ-10 лучших театров страны по версии журнала «Театр», пребывание на слуху в театральном мире помогают Псковскому театру драмы вести переговоры с потенциальными постановщиками. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове выразил худрук Псковской драмы Дмитрий Месхиев.

«Например, позвонил Косте Богомолову десять дней назад с тем, чтобы пригласить его на какой-нибудь 25-й год на постановку, - проиллюстрировал Дмитрий Месхиев свою мысль. - Говорю: "Кость, я худрук Псковского театра", а он: "Да я знаю, Дим. Да ты что, я про ваш театр знаю". Костя - звезда, он очень хороший режиссер, и если знает про наш театр, это о многом говорит. Мы имеем возможность звать режиссеров востребованных, хороших».

Константин Богомолов получил широкую известность за пределами театрального мира после женитьбы в сентябре 2019 года на Ксении Собчак.

По словам Дмитрия Месхиева, постановочный план театра расписан до середины 2023-го года. В частности, в этом году постановки в Пскове осуществят режиссеры из Якутии Сергей Потапов и из Башкирии Айрат Абушахманов.