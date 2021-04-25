Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи»

«Юлия Пересильд, прочтя сценарий, согласилась сразу, спасибо ей огромное, снималась бесплатно, скажем так «за харчи». Ей понравилась роль, - рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове режиссер Дмитрий Месхиев о работе над фильмом «Хорошие девочки попадают в рай». - Я ей сразу сказал: "Мы знаем друг друга давно и хорошо, если готова будешь - звони, а нет - не звони, без обид". Она позвонила в тот же день. Артисты с радостью соглашались и хотели работать».
Дмитрий Месхиев является художественным руководителем Псковского театра драмы, в своей новой ленте он снял нескольких артистов, входящих в труппу этого театра. Он выразил уверенность, что по своему профессиональному уровню они ничем не хуже российских звезд, и рассказал, что способствует их съемкам у других режиссеров.
Картина будет транслироваться на интернет-платформах, выход на широкий экран оказался закрыт из-за обилия мата.
Также режиссер рассказал, что снял картину за 12 съемочных дней «практически бесплатно». Он назвал съемочный процесс «историей для удовольствия и творческого драйва». И отметил, что больше не пойдет на подобные эксперименты.
Что касается творческих планов, то в ближайший год Дмитрий Месхиев не планирует снимать киноленты, сосредоточившись на работе в театре. На 10 июня в псковском театре запланирована премьера поставленного им музыкального спектакля-концерта.
Еще одна подобная работа выйдет до конца года. Также на октябрь намечена премьера спектакля по пьесе Дмитрий Данилова «Сережа очень тупой».
«Хочу заниматься театром, - отметил Дмитрий Месхиев. - Продюсировать кино не буду точно. Изредка буду снимать по старой памяти».