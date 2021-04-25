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Сцена / Новости

Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи»

07.05.2021 15:03|ПсковКомментариев: 0

«Юлия Пересильд, прочтя сценарий, согласилась сразу, спасибо ей огромное, снималась бесплатно, скажем так «за харчи». Ей понравилась роль, - рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове режиссер Дмитрий Месхиев о работе над фильмом «Хорошие девочки попадают в рай». - Я ей сразу сказал: "Мы знаем друг друга давно и хорошо, если готова будешь - звони, а нет - не звони, без обид". Она позвонила в тот же день. Артисты с радостью соглашались и хотели работать».

Дмитрий Месхиев является художественным руководителем Псковского театра драмы, в своей новой ленте он снял нескольких артистов, входящих в труппу этого театра. Он выразил уверенность, что по своему профессиональному уровню они ничем не хуже российских звезд, и рассказал, что способствует их съемкам у других режиссеров.

Картина будет транслироваться на интернет-платформах, выход на широкий экран оказался закрыт из-за обилия мата.

«Но не для того, чтобы быть модным, не было желания показать, «ой какой я смелый», - объяснил режиссер использование ненормативной лексики. - Я стремился, чтобы люди внутри этого кино разговаривали, как они разговаривают в жизни. Смотря хорошее голливудское кино на протяжении жизни, слушаю как великие артисты, например, Аль Пачино в фильме «Скарфейс», матерятся на чем свет стоит, и никто не выступает против. Не очень понимаю, почему у нас запрещено. К сожалению, мат – часть языка и нашей культуры, он этого никуда не денешься, как бы популисты не выступ али против, при том, что они сами все матерятся».

Также режиссер рассказал, что снял картину за 12 съемочных дней «практически бесплатно». Он назвал съемочный процесс «историей для удовольствия и творческого драйва». И отметил, что больше не пойдет на подобные эксперименты.

Что касается творческих планов, то в ближайший год Дмитрий Месхиев не планирует снимать киноленты, сосредоточившись на работе в театре. На 10 июня в псковском театре запланирована премьера поставленного им музыкального спектакля-концерта.

Еще одна подобная работа выйдет до конца года. Также на октябрь намечена премьера спектакля по пьесе Дмитрий Данилова «Сережа очень тупой».

«Хочу заниматься театром, - отметил Дмитрий Месхиев. - Продюсировать кино не буду точно. Изредка буду снимать по старой памяти».

Теги: #кино #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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