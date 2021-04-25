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Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам

«Нет, мы не выезжаем и выезжать не будем, - сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев, отвечая на вопрос о возможных гастролях труппы по районам области. - Хотим, чтобы районы ездили к нам. Был разговор с губернатором по этому поводу, и Михаил Юрьевич выразил готовность дать бесплатные автобусы. Хочется людям из районов показать стопроцентный продукт, а не везти халтуры, халявно сделанные. В домах культуры не сыграть полноценные спектакли, они для этого не предназначены. Если мы позиционируем себя как серьезный театр, правильнее ездить к нам. Сейчас время другое, люди сами передвигаются. Ездят любители театра из ближайших к Пскову районов, мы это отслеживаем через онлайн-продажи. Есть публика, которая любит наш театр не только в городе Пскове».

В июне труппа отправляется в Астрахань на обменные гастроли, на сентябрь запланированы показы на сцене Александринского театра в Петербурге, с которым Псковский театр объединился в нынешнем году. В ноябре возможна поездка на театральный фестиваль в Ташкент.

«Все наши планы поездок сорвались из-за вируса, - признался Дмитрий Месхиев. - Не вижу в этом ничего страшного, наоборот, тихо радуюсь, есть возможность репетировать и играть. Конечно, все очень хотят ездить, это хороший тренинг, труппа жаждет играть на других сценах. Но этим не очень нужно увлекаться, у нас есть наша сцена и наш зритель, и это главное. Совершенно не планирую делать из нашего театра разъездный, но играть на других сценах нужно».