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Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом»

Хореограф и артистка Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Илона Гончар сегодня, 7 мая, выпускает в качестве балетмейстера премьеру «Танцующая в темноте» в Новосибирском государственном театре «Старый дом».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы, спектакль по мотивам музыкальной кинодрамы Ларса фон Триера в инсценировке Патрика Элсворта ставит в Новосибирске московский режиссер Елизавета Бондарь – создатель псковского спектакля «Гробница малыша Тутанхамона».

Илона Гончар с 2008 года является балетмейстером-постановщиком Псковского театра драмы. В качестве хореографа участвовала в создании большинства спектаклей театра. Как артистка Илона Гончар занята в спектаклях «Река Потудань», «7САМУРАЕВ», «Нави Волырк, капитанский сын», «Каштанка».

За роль в спектакле «Река Потудань» актриса номинировалась на Национальную театральную премию «Золотая маска» за «лучшую женскую роль второго плана».

Увидеть Илону Гончар на псковской сцене можно будет уже 16 мая в спектакле «Каштанка». Встретиться с творчеством Елизаветы Бондарь псковичам представится возможность 3 июня, в этот день Псковский театр драмы покажет драму-комикс «Гробница малыша Тутанхамона».