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Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России

Актриса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Ирина Смирнова получила звание заслуженной артистки России. Указ о присвоении почетного звания 11 мая подписал президент России Владимир Путин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра.

В этом году Ирина Смирнова отмечает юбилей творческой деятельности – в 1986 году, после окончания Казанского театрального училища, она была принята в труппу Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и вот уже 35 лет служит псковской сцене, за это время она исполнила более 90 ролей.

В ее репертуаре роли классической и современной драматургии, Ирина Смирнова играла в «Чайке» Чехова, в «Павле I» Мережковского, «Короле Лире» Шекспира, «Скупом» Мольера, «Сирано де Бержераке» Ростана и многих других спектаклях.

Сегодня Ирина Смирнова исполняет главную роль в спектакле «Жанна», занята в спектаклях «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор», выходит к публике со своим моноспектаклем «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

«Весь коллектив театра искренне поздравляет актрису с этой значимой наградой и желает дальнейших успехов в творческой деятельности», - отметили в театре.