Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что приготовил театр - афиша июня
«Мыслеткань» - это надо видеть
Уникальный проект - Навстречу незрячему зрителю
В память о Валентине Курбатове
Обменные гастроли Псков - Астрахань
Премьера в Пскове - «Смерть Тарелкина»
Песни о войне - праздничный концерт
ещё Новости 07.05.2021 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом» 12.05.2021 12:050 Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России 07.05.2021 19:077 Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам 07.05.2021 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом» 07.05.2021 15:031 Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи» 07.05.2021 14:365 Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове
Сцена / Новости

Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России

12.05.2021 12:05|ПсковКомментариев: 0

Актриса Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Ирина Смирнова получила звание заслуженной артистки России. Указ о присвоении почетного звания 11 мая подписал президент России Владимир Путин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра.

В этом году Ирина Смирнова отмечает юбилей творческой деятельности – в 1986 году, после окончания Казанского театрального училища, она была принята в труппу Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и вот уже 35 лет служит псковской сцене, за это время она исполнила более 90 ролей.

В ее репертуаре роли классической и современной драматургии, Ирина Смирнова играла в «Чайке» Чехова, в «Павле I» Мережковского, «Короле Лире» Шекспира, «Скупом» Мольера, «Сирано де Бержераке» Ростана и многих других спектаклях.

Сегодня Ирина Смирнова исполняет главную роль в спектакле «Жанна», занята в спектаклях «Свидетельские показания», «Очень громкая премьера», «Таланты и поклонники», «Село Степанчиково и его обитатели», «Метель», «Ревизор», выходит к публике со своим моноспектаклем «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин».

«Весь коллектив театра искренне поздравляет актрису с этой значимой наградой и желает дальнейших успехов в творческой деятельности», - отметили в театре.

Теги: #театр #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
12.05.2021, 12:050 Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России 11.05.2021, 19:320 Хуго Эрикссен: В артистах Псковского драмтеатра нет провинциальности 11.05.2021, 16:340 Хуго Эрикссен: Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр 11.05.2021, 15:350 Хуго Эрикссен: Учить жизни никого не надо, кроме своих детей
11.05.2021, 15:150 Так убил или нет? Тайна Сухово-Кобылина 11.05.2021, 14:310 Хуго Эрикссен объяснил, зачем перенес «Смерть Тарелкина» в 90-е 11.05.2021, 12:580 Премьеры – и детям, и взрослым: обзор театральной недели в Пскове 11.05.2021, 12:070 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Пскове 12 мая
09.05.2021, 11:233 Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой 08.05.2021, 17:562 Псковский артист Денис Кугай рассказал о своей роли в «Смерти Тарелкина» 08.05.2021, 09:380 Народный артист России Игорь Волков: Город Псков для меня давно стал родным 07.05.2021, 20:043 «Потапов-фест» пройдет в Псковском театре
07.05.2021, 19:077 Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам 07.05.2021, 18:0411 Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране – худрук Псковского театра 07.05.2021, 16:583 Дмитрий Месхиев: Модель Театрально-концертной дирекции исчерпала себя в Пскове 07.05.2021, 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом»
07.05.2021, 16:020 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове вновь пройдет осенью 07.05.2021, 15:031 Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи» 07.05.2021, 14:365 Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове 07.05.2021, 13:110 Это талантливо – худрук Псковского театра о предстоящей премьере «Смерть Тарелкина»
06.05.2021, 15:050 На бесплатный показ спектакля «Дни Победы» приглашают псковичей 05.05.2021, 19:190 В мае Псковский театр драмы выпустит бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» 04.05.2021, 14:440 Фильмы проекта «Синематека искусства кино» покажет Псковский театр драмы 02.05.2021, 17:010 Псковичей приглашают на открытие выставки «Мыслеткань»
02.05.2021, 15:190 Премьера совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится в июне 02.05.2021, 12:120 Псковский театр драмы опубликовал афишу июня 30.04.2021, 14:320 Ансамбль «Псков» приглашает на посвященный Дню Победы праздничный концерт 29.04.2021, 13:360 Псковичей приглашают посетить театр в майские выходные
28.04.2021, 17:000 На Утиный пруд в псковском дендропарке вернулся фонтан 28.04.2021, 12:050 Все смертные грехи, китч и беспредел 90-х – в Псковском театре драмы ставят «Смерть Тарелкина» 27.04.2021, 15:500 Ольга Тимофеева: Должность гендиректора ТКД Псковской области сейчас вакантна 26.04.2021, 12:430 Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая
25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника 24.04.2021, 10:110 Ars longa: как в Псковской филармонии встретились два гения 23.04.2021, 13:572 Лазерное шоу в Пскове перенесли на осень 23.04.2021, 11:300 Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в псковской филармонии
23.04.2021, 09:580 Звезда по имени Ольга 22.04.2021, 17:010 Арт-директор Псковского драмтеатра примет участие в церемонии вручения «Золотой маски» 22.04.2021, 14:142 Лазерное шоу об Александре Невском повторят для псковичей в сентябре 22.04.2021, 10:470 Концерт ведущей исполнительницы на гуслях в России состоится в Пскове 22 апреля
21.04.2021, 13:191 Плохие мальчики попадают в кино: Дмитрий Месхиев – 40 лет творческой деятельности 21.04.2021, 12:572 40-летний юбилей творческой деятельности отмечает худрук Псковского драмтеатра 21.04.2021, 11:045 Лазерное шоу, посвященное 800-летию Александра Невского, пройдет в Псковском кремле 20.04.2021, 21:350 Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев награжден Орденом Дружбы
20.04.2021, 18:110 «Золотая маска» украсила фойе псковского театра 20.04.2021, 11:320 Вениамин Смехов выступит в Псковском театре драмы 19.04.2021, 17:380 Компании от трех человек получат скидку на спектакли в Псковском драмтеатре 19.04.2021, 14:330 Отелло, Дездемона и богиня инстаграма Марина: обзор театральной недели в Пскове
16.04.2021, 12:200 Открыты продажи на спектакли Астраханского театра драмы со скидкой 15.04.2021, 18:440 Худрук Астраханского драмтеатра представит в Пскове два спектакля 15.04.2021, 15:202 Выставка плакатов на тему «Ограничения» откроется в Пскове 14.04.2021, 20:0711 Борис Гребенщиков похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер
14.04.2021, 18:390 Псковский драмтеатр и Александринка представят совместный спектакль ко дню рождения Пушкина 14.04.2021, 15:300 Псковский театр драмы приглашает на лекции о Невском и республиканской традиции 14.04.2021, 14:570 Солист концерта «Шекспир & Прокофьев» пожелал псковичам на время забыть о проблемах 14.04.2021, 09:110 Театральный роман: Шаляпин в ударе, псковский след «Полицейской академии» и зрители из первого ряда
14.04.2021, 08:000 Тбилисский театр выступит в Псковской области в рамках программы «Большие гастроли» 13.04.2021, 15:570 Псковский драмтеатр анонсировал распродажу билетов на гастрольные спектакли 13.04.2021, 14:100 О санитарном эффекте гуслей рассказала ведущая исполнительница в России 13.04.2021, 11:140 Обменные гастроли псковского и астраханского театров состоятся в июне
12.04.2021, 15:190 Псковский театр драмы представляет обзор спектаклей на неделю 12.04.2021, 12:571 Онлайн-выставку «АстроПсков» открыли ко Дню космонавтики 12.04.2021, 11:175 Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного огня в Пскове 11.04.2021, 16:010 Искусство легких касаний
09.04.2021, 11:340 Известный российский пианист выступит с симфоническим оркестром в Пскове 08.04.2021, 13:020 Выставки и мастер-классы пройдут в рамках фестиваля «Небо зовет!» в Пскове 07.04.2021, 18:080 Псковский театр приглашает на лекции по истории 07.04.2021, 14:520 Режиссер «Смерти Тарелкина»: Я хочу разглядеть архетипы людей, наделенных властью
05.04.2021, 16:550 Куратор реготделений СТД: Псковский театр работает по принципу «мал золотник, да дорог» 05.04.2021, 16:270 Юрий Новохижин избран председателем псковского отделения Союза театральных деятелей 05.04.2021, 16:040 В Потудань и обратно в реальность: обзор театральной недели в Пскове 05.04.2021, 15:020 Псковичей приглашают посетить астрономический фестиваль «Небо зовет!»
05.04.2021, 11:110 Премьера спектакля «Бессонница» состоялась в псковском театре 04.04.2021, 15:401 Псковский театр драмы отмечает 115-летие 04.04.2021, 09:263 Прости нас, Сережа, мы всё 03.04.2021, 19:390 Опубликована майская афиша Псковского театра драмы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru