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Драмтеатр дарит псковичам скидку за признание в любви

Псковский театр драмы объявляет акцию «Театр – это любовь». За пост-признание в любви к театру в социальных сетях зритель получит скидку 20% на один из спектаклей, акция продлится до конца сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Чтобы получить промокод, необходимо выполнить следующие условия: опубликовать пост о театре в своем профиле в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Инстаграме», «ТикТоке» или «Одноклассниках» и поставить хештег #drampushonelove. Именно по нему театр найдет участников флешмоба, подчеркнули организаторы.

«Напишите в посте о ваших любимых спектаклях и артистах, это будет и приятно, и полезно для тех, кто еще только собирается стать нашим зрителем», - пояснили в театре.

После публикации с участником акции свяжется сотрудник театра и сообщит промокод для скидки 20%. Участник акции сможет выбрать спектакль театральной афиши до конца сезона (май, июнь). Действие промокодов не будет распространяться на уникальный спектакль-кабаре «Постой, паровоз!», на творческий вечер Вениамина Смехова «Несерьезная исповедь» и «Баснословный вечер» заслуженного артиста России Михаила Морозова.

Псковский театр драмы напоминает, что очень любит и ценит своих зрителей, и надеется, что это взаимно. Такую же скидку зрители смогут получить и в кассе театра, заполнив анкету.