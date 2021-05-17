Сцена / Новости

В кассе Псковского драмтеатра действуют скидки

Псковский театр драмы подарит зрителям, заполнившим короткую анкету в кассе театра, скидку 20% на спектакли мая и июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

В акции участвуют все спектакли до конца сезона, кроме спектакля-кабаре «Постой, паровоз!», творческого вечера Вениамина Смехова «Несерьезная исповедь» и «Баснословного вечера» заслуженного артиста России Михаила Морозова.

Зрителям, предпочитающим онлайн-покупку билетов, театр предлагает присоединиться к акции в соцсетях. Чтобы получить промокод на скидку 20%, достаточно написать на своей странице пост о Пушкинском театре, сопроводив запись хештегом #drampushonelove.