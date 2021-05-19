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Открытые уроки по актерскому мастерству для детей пройдут в Пскове

Открытые уроки, на которые приглашаются все желающие, пройдут в детской театральной мастерской «Гвозди», действующей при Псковском театре драмы. На уроках студийцы продемонстрируют элементы из речевых упражнений и упражнений по актерскому мастерству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Открытые уроки пройдут 27 мая. Свои результаты публично продемонстрируют и старшая, и младшая группы. В 14:00 мастерская приглашает зрителей на представление младших студийцев, в 17:00 – старших.

Вход свободный. Прийти на открытый урок может любой человек, интересующийся деятельностью мастерской. Организаторы рассказали, что такое мероприятие поможет начинающим артистам получить опыт выступления перед публикой, а пришедшим зрителям узнать о деятельности студии.

«Гвозди» – это творческий центр для детей и подростков. Занятия с профессиональными педагогами помогают раскрыть способности ребенка, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику.

Художественный руководитель мастерской – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – опытный мастер, педагог по сценической речи в Псковском театре драмы и руководитель направления «Театральное творчество» Псковского колледжа искусств Людмила Масленникова.

Узнать более подробную информацию о студии можно по телефону: +7 (911) 395-77-63 (руководитель студии, заместитель художественного руководителя Псковского театра драмы по проектам Марина Николаева).

Мастерская «Гвозди» располагается во втором здании театра на улице Пушкина, 13А на третьем этаже. Вход в здание по указателю «Новый зал».