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Учащиеся детской театральной студии «Гвозди» продемонстрировали свои навыки

В детской театральной мастерской «Гвозди», работающей при Псковском театре драмы, состоялся открытый урок – студийцы показали зрителям, чему они научились на занятиях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, обе группы, младшая и старшая, продемонстрировали элементы упражнений по сценической речи, пластике и актерскому мастерству, превратив отрывок занятия в зрелищный показ. Для некоторых ребят это был первый опыт выступления перед зрителями.

«Главный результат, над которым мы работали, – это их развитие», – отметил художественный руководитель студии Александр Суховский, добавив, что за время работы дети сделали серьезные шаги вперед.

Напомним, что «Гвозди» – это творческий центр для детей и подростков. Летом студия уходит на каникулы, но в новом учебном году, в сентябре, состоится донабор участников.

Кроме того, в июне мастерская приглашает подростков от 12 лет и взрослых на краткосрочные курсы по сценической речи.

Занятия будут направлены на развитие навыков правильного владения дыханием, голосом, дикцией, тренировку артикуляционного аппарата. Профессиональные театральные педагоги помогут освободиться от мышечных зажимов, освоить элементы словесного действия, научат техникам уверенного общения в режиме диалога и в ситуации выступления перед аудиторией.

Занятия будут проходить два раза в неделю по вторникам и четвергам с 3 по 29 июня в Псковском театре драмы.

Задать дополнительные вопросы о работе студии можно по телефону: +7 911 395-77-63 (Николаева Марина).

Фото Игоря Ефименко