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Великолучане представят регион на фестивале театров малых городов России

Коллектив Великолукского драматического театра представит Псковскую область на 18-м фестивале театров малых городов России в Набережных Челнах. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Фото: портал Луки.ру

В этом году в фестивале примут участие 16 коллективов со всей России. Свое творчество представят коллективы из республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

Жюри, в состав которого вошли ведущие театральные критики и актеры страны, возглавляет народная артистка России Ольга Остроумова.

Победителей определят в номинациях: «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», приз «Надежда».

Обладатели гран-при в большой и малой формах представят свои постановки на сцене Театра Наций.