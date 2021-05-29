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Летние концерты псковской филармонии станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Лето – еще не повод для отдыха. Псковская областная филармония и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области готовят несколько летних концертов для псковичей.

12-13 июня в Пскове в рамках проекта «На страже мира. Александр Невский 800» под открытым небом состоятся концерты Губернаторского симфонического оркестра совместно с приглашенными музыкантами. На каких условиях зрители смогут посетить концерты? Как будет организована рассадка зрителей на Соколихе?

Планируются ли концерты «Лавандовые ночи»? Что готовит псковичам филармония для концерта «Музыка на воде»? Что поменяется в организации мероприятий в этом году? Насколько реалистичны планы реконструкции зоны фойе?

На эти и другие вопросы ответят директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Начало в 15.00

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: 777@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме под анонсом.