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Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии».

12-13 июня в Пскове в рамках проекта «На страже мира. Александр Невский 800» под открытым небом состоятся концерты Губернаторского симфонического оркестра совместно с приглашенными музыкантами. На каких условиях зрители смогут посетить концерты? Как будет организована рассадка зрителей на Соколихе?

Планируются ли концерты «Лавандовые ночи»? Что готовит псковичам филармония для концерта «Музыка на воде»? Что поменяется в организации мероприятий в этом году? Насколько реалистичны планы реконструкции зоны фойе?

На эти и другие вопросы ответят директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.