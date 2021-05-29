Ресторан с видом на Кремль хотят создать в псковской филармонии

Ресторан с панорамным видом на Кремль хотят создать в псковской филармонии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.
Местные жители размещали в соцсетях видео, как по крыше филармонии перемещаются молодые люди. Елизавета Барышникова пояснила, что недавно в рамках федерального проекта в Псков приехали молодые архитекторы из разных городов России. Они, в том числе, разработали проект по обновлению фасада здания филармонии, зоны фойе, придумали новые решения по организации доступной среды, зоны буфета.
«На крыше мы хотели сделать панорамный ресторан с видом на Кремль, но пока этот проект пришлось отложить, потому что у нас есть и другие более первичные зоны, которые нужно реконструировать и улучшать», - пояснила Елизавета Барышникова.
По ее словам, сейчас в филармонии планируют увеличить зону фойе, поскольку при полной загрузке зала там довольно тесно, кроме того, стоит вопрос об обустройстве буфета, территории вокруг здания, зоны отдыха.