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Сцена / Новости

В псковской филармонии не планируют снижать цены на билеты

08.06.2021 19:17|ПсковКомментариев: 0

В псковской филармонии не планируют снижать цены на билеты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«Снижать цены мы не планируем. У нас и так доступные цены: от 400 до 800 рублей», - сказала Елизавета Барышникова.

Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский отметил, зрители должны понимать, что это труд тех, кто на сцене. «От 400 рублей стоит билет на выступление шестидесяти человек, каждый из которых занимается музыкой с 5-6 лет, - сказал он. - По сути, это средний чек за две чашки кофе, вместо чего вы можете пойти и послушать музыкантов, живую музыку. Я бы сказал, это даже дешевые билеты».

Теги: #Цены #общественный пресс-центр ПЛН #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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