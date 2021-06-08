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«Извините, я иностранец»: псковский театр организует встречу с популярным блогером

Гостем проекта «Ветка» Псковского театра драмы 17 июня, в четверг, станет Крэйг Эштон – популярный блогер, преподаватель английского языка в Петербурге и автор книги «Извините, я иностранец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Крэйг Эштон больше 15 лет назад сбежал из родного Манчестера в Санкт-Петербург, женился на петербурженке и даже снялся в нескольких российских сериалах («Ладога», «Подозрение», «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч»)

«Впервые я оказался в Петербурге 15 лет назад: приехал по заданию Эксетерского университета, где учился. Пробыл здесь три месяца, и Петербург мне очень понравился: этот город красивее моего родного Манчестера. Люди здесь более образованные — с ними можно говорить не только о футболе, как дома. Еще петербуржцы интересные и открытые, здесь можно, просто выйдя на улицу, познакомиться с физиками, геологами, актерами. Все это мне так понравилось, что вскоре я сюда переехал», – рассказал Эштон в 2018 году в интервью «Бумаге».

В театре добавили, что Крэйг Эштон – прекрасный рассказчик с уникальным, истинно английским чувством юмора. Его ироничная книга «Извините, я иностранец» – серия наблюдений и размышлений о том, как любопытно и непросто в России приезжему.

Встреча с писателем и блогером Крэйгом Эштоном состоится 17 июня (четверг) в 18.00 в Новом зале Псковского театра драмы.

Вход свободный, но по предварительной регистрации. Записаться на встречу можно в соцсетях проекта «Ветка» или по телефону: 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).