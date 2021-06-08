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Псковичам расскажут, как бюджетно путешествовать по США

Лекция путешественника Антона Кротова «США для начинающих: путешествия и жизнь» состоится в клубе путешествий имени Глеба Травина «Тропы», действующем при Псковском театре драмы, 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Гость расскажет о том, как просто, бюджетно и увлекательно путешествовать по Соединенным Штатам», - отметили в пресс-службе.

Антон Кротов — российский путешественник, писатель, автор книг для путешественников, основатель и экс-президент московской Академии вольных путешествий (АВП). Активно путешествует с 1991 года. Организовал и осуществил множество экспедиций в труднодоступные уголки Евразии и Африки, по которым впоследствии были написаны книги.

Встреча с Антоном Кротовым состоится сегодня, 22 июня, в 19.00 в Новом зале Псковского театра драмы. Вход на встречу свободный, по предварительной записи.

Записаться на встречу можно в соцсетях проекта «Ветка» или по телефону 8 (992) 292-50-60 (Дмитрий).