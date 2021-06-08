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Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон

04.07.2021 18:55|ПсковКомментариев: 0

Великолукский драматический театр закрыл 101-й театральный сезон. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа великолукского драмтеатра «ВКонтакте»

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в области, мы смогли реализовать многое. В этом сезоне состоялось 10 премьер, 170 показов спектаклей, было обслужено 16 500 зрителей. Артисты театра принимали участие в фестивалях разного уровня, в том числе и в онлайн-формате», - отметили в театре.

По словам руководства учреждения, самым значимым событием стало участие в XVIII фестивале театров малых городов России в городе Набережные Челны со спектаклем «Гроза», где артистка театра Алина Бичай получила диплом за «Лучшую женскую роль».

«Впереди много интересных проектов, гастролей, фестивалей, премьерных спектаклей с участием известных режиссеров-постановщиков, хореографов, лабораторий. Мы желаем всем крепкого здоровья, мира и до новых встреч в театре!» - обратились в театре к зрителям.

Теги: #великие луки #театр #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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