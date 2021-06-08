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Псковичей приглашают на краткосрочные курсы по актерскому мастерству

Театральная мастерская «Гвозди», действующая при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, предлагает подросткам и взрослым познакомиться с основами актерской профессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Техника актерского тренинга нужна не только актерам. Психофизический тренинг полезен каждому, кто хочет исследовать себя, преодолеть барьеры в общении и научиться работать в команде», - отметили организаторы.

Занятия будут включать специальные упражнения на развитие мышечной свободы, управление своим телом, сосредоточение и переключение внимания. Игровая деятельность поможет развить воображение, научит бережному отношению к партнеру, основам взаимодействия и взаимопонимания на невербальном (бессловесном) уровне.

Занятия будут проходить с 5 по 31 августа по вторникам и четвергам с 18:30 до 20:30 в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Стоимость курса — 3600 рублей.

Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону: +7 921 114-55-05 (художественный руководитель театральной студии «Гвозди» Александр Суховский).

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