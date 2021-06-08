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Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей

Актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев отмечает сегодня, 25 июля, 70-летний юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

«Виктор Николаевич отдал служению псковской сцене больше 40 лет. Число его ролей давно превысило сотню, но в количестве ли дело? Его персонажи никогда не бывают проходными, они достоверны, заметны, содержательны, их всегда интересно разгадывать», - отметили коллеги.

Виктор Яковлев играл и репрессированного археолога Зыбина в «Факультете ненужных вещей» (1990), и интригана Тиссаферна в «Забыть Герострата» (2000), выходил на сцену в образах Ивана Грозного («Василиса Мелентьева», 2003), лейтенанта Федоровского («Соловьиная ночь», 2005), трогательного старика Чмутина из «Ретро» (2007), Полония в «Убийстве Гонзаго» (2008), приспособленца Саяпина («Утиная охота», 2008) и многих, многих других.

«Не одно поколение псковской публики восхищается актерским мастерством и талантом Виктора Яковлева. Тому подтверждением его новые роли в спектаклях "Село Степанчиково и его обитатели", "Смерть Тарелкина", "Таланты и поклонники". Виктор Яковлев – двукратный номинант Национальной театральной премии "Золотая маска" за роли в спектаклях "Ревизор" и "Река Потудань" Многогранность натуры, стремление к постоянному движению, обновлению, росту, литературный дар не дают Виктору Яковлеву ограничиваться только игрой на сцене. Он прекрасно пишет – публицистику и пьесы, он выступает с авторскими литературными программами, режиссирует спектакли», - рассказали в театре.

Коллектив Псковского театра драмы поздравляет Виктора Яковлева с юбилеем, желает артисту крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений.