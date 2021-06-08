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Касса Псковского театра драмы в августе будет работать ежедневно

Касса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина перешла на новый режим работы в августе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, касса открыта ежедневно с 11.30 до 20.00 (перерыв с 15.00 до 15.30).

Продажа билетов на официальном сайте театра ведется круглосуточно.

Новый сезон Псковский театр драмы откроет 19 августа. С афишей можно ознакомиться на сайте: https://drampush.ru/afisha.

Псковский театр драмы находится по адресу: улица Пушкина, 13. Телефон кассы: 8 (8112) 72-80-22.