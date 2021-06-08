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Праздничные мероприятия в честь 1000-летия Усвят пройдут в конце августа

Праздничные мероприятия в честь 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи пройдут в поселке 28 августа. Ранее планировалась провести их 31 июля, но эпидситуация в регионе сделать это не позволила. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа осталась неизменной и включает в себя праздничный концерт с участием известной российской певицы Пелагеи и псковских музыкантов. Мероприятие пройдет недалеко от Усвят на Юрьевых Горах, количество зрителей ограничено двумя тысячами человек. Вход будет осуществляться только по пригласительным билетам с измененной датой концерта, ранее напечатанные пригласительные - недействительны.

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Для гостей концерта организуют проезд до Юрьевых Гор и обратно, запустят специальные автобусы. В центре Усвят будет установлен большой монитор для зрителей, которые не смогут лично посетить праздничный концерт. Специальный партер на 500 человек будет размещен на перекрестке улиц 25 лет Октября и Карла Маркса. Вход тоже будет осуществляться только по пригласительным билетам.

В районном Доме культуры Псковский областной театр кукол представит детскую программу. Артисты покажут интересные спектакли из репертуара театра: «Петрушка и колобок», «Как стать артистом», «Красная шапочка», также будут организованы мастер-классы со зрителями.

28 августа в деревне Церковище, на родине знаменитой усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой, пройдет фестиваль ее имени. В концертной программе примут участие: заслуженная артистка России Евгения Смольянинова (Москва), народно-певческая группа «Малахит» (Великий Новгород), фольклорные коллективы Псковской и Ленинградской областей. Начнется мероприятие в 13.00.

Если в программе праздничных мероприятий 1000-летия Усвят возникнут какие-то изменения, информация об этом появится в ближайшее время, добавили организаторы. В их число входят министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, администрация Усвятского района, региональный комитет по культуре, Театрально-концертная дирекция региона, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Добавим, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия поселка Усвяты, будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».