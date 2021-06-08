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Два новых артиста появились в труппе Псковского театра драмы

Ведущий артист тюменского Большого драматического театра и выпускница ГИТИСа поступили в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, новых артистов представил коллективу художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Скобелев «служит сцене» 27 лет, исполнил полсотни ролей. В его послужном списке роли современного и классического репертуара, среди которых Оргон («Тартюф» Мольера), Иванов («Иванов» Чехова), Павел Головлев («Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина), Собакевич («Мертвые души» Гоголя), Хассе («Три товарища» Ремарка) и многие другие.

Сергей Скобелев удостоен звания почетного работника культуры Тюменской области, был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» за роль Ракитина в спектакле «Молодость» («Лучшая мужская роль»). Спектакль «Молодость» с его участием псковичи могли видеть в онлайн-программе Пушкинского театрального фестиваля в 2020 году. Спектакль Данила Чащина по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне» был номинирован на премию «Золотая маска» в сезоне 2017/2018.

Александра Кашина в 2021 году окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В студенческие годы играла в спектаклях «В джазе только девушки» (Учебный театр ГИТИС), «Figaro. Безумный день» (Театральный центр на Страстном), снималась в сериале «Взлет».

Сергея Скобелева зрители Пушкинского театра смогут увидеть на псковской сцене уже в августе – в спектаклях «Село Степанчиково и его обитатели» (21 августа) и «Ревизор» (24 августа), в которых он заменит заслуженного артиста России Виктора Яковлева, восстанавливающегося после болезни. Напомним, что 116-й театральный сезон стартует в Пскове 19 августа. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе и на официальном сайте театра.