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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Николаем Хондзинским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – главный дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

Ведущая Дина Дабришюте обсудит с Николаем Хондзинским музыкальные вкусы псковичей. Речь также пойдет о репертуаре и творческих возможностях губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.