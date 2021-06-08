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Праздничный салют запустят в Усвятах в честь 1000-летия поселка

Праздничные мероприятия в честь 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи пройдут в поселке в субботу и воскресенье — 28 и 29 августа. Организаторы подготовили насыщенную программу, в которую вошли концерты, выставки, спектакли для детей, фольклорный фестиваль и праздничный салют. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

28 августа недалеко от Усвят на Юрьевых Горах на главной сцене праздника состоится официальное открытие, концерт, в котором примут участие известная российская певица Пелагея, ансамбль русской музыки «Псков» и группа «Красивая». Начало мероприятия запланировано на 17:00. Завершит его праздничный салют.

Для гостей концерта организован трансфер до Юрьевых Гор и обратно, будут курсировать автобусы.

В центре Усвят установят большой монитор для зрителей, которые не смогут лично посетить праздничный концерт. Специальный партер на 500 человек разместят на перекрестке улиц 25 лет Октября и Карла Маркса. Трансляция начнется в 17:00.

В районном Доме культуры Псковский областной театр кукол 28 и 29 августа представит детскую программу. Артисты покажут спектакли из репертуара театра: «Петрушка и колобок», «Как стать артистом», «Красная шапочка», также проведут несколько тематических мастер-классов со зрителями.

28 августа в деревне Церковище на родине знаменитой усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой пройдет фестиваль ее имени. В концертной программе примут участие заслуженная артистка России Евгения Смольянинова (Москва), народно-певческая группа «Малахит» (Великий Новгород), фольклорные коллективы Псковской и Ленинградской областей. Начнется мероприятие в 13.00.

29 августа на главной сцене в Юрьевых Горах состоится концерт вокального ансамбля «Традиция» из Великих Лук, прозвучат русские народные песни, песни военных лет, ретро шлягеры. Этот коллектив неоднократно становился победителем областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Его знают и любят как в Псковской области, так и за ее пределами, отметили в ТКД. Концерт начнется в 12:00.

Вход на все мероприятия праздничной программы будет проходить по пригласительным билетам, которые можно получить в администрации Усвятского района.

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, региональный комитет по культуре, Театрально-концертная дирекция, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Добавим, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия поселка Усвяты, будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».