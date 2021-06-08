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Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор

Детская театральная мастерская «Гвозди» при Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина объявляет набор новых участников от 7 до 18 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Гвозди» – это творческий центр для детей и подростков. В театральной мастерской пояснили, что занятия с профессиональными педагогами помогут раскрыть способности ребенка, обнаружить новые таланты и преодолеть страх выхода на сцену. Студийцы знакомятся с актерской профессией, с театральным закулисьем, изучают сценическую речь и совершенствуют пластику.

Занятия в студии не ограничиваются тренингами и мастер-классами, ребят ждут публичные выступления. До конца сезона планируют провести два открытых творческих показа для зрителей.

Художественный руководитель мастерской – профессиональный режиссер, преподаватель Псковского колледжа искусств и создатель любительского молодежного театра «Nostos» Александр Суховский.

Ведущий педагог «Гвоздей» – опытный мастер, педагог по актерскому мастерству в Псковском театре драмы и Колледже искусств Людмила Масленникова.

Прослушивание пройдет 6 сентября в 18:00.

Участникам необходимо представиться и прочитать художественный текст на свой выбор творческое задание (прозаический отрывок, стихотворение, басня на выбор). В качестве дополнительного номера дети могут представить песню, танец или продемонстрировать мастерство владения музыкальным инструментом.

Дети будут заниматься два раза в неделю (вторник и четверг). Занятия в студии платные. При необходимости и желании со стороны педагогов и участников может назначаться третье бесплатное занятие.

Записаться на прослушивание и узнать подробную информацию можно по телефону: +7 (911) 395-77-63 (руководитель студии Марина Николаева).

«Мы знаем: каждый ребенок талантлив. Каждый – гвоздь программы!» - добавили в театральной мастерской.