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Состоялась премьера фильма Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай»

Премьера фильма Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» состоялась в пятницу, 10 сентября, на киностудии «Лендок».

Главные роли в фильме сыграли Юлия Пересильд и Алесь Снопковский, в кинокартине снимались артисты нашего театра Евгений Терских, Андрей Кузин, Александр Овчаренко, Линда Ахметзянова, Георгий Болонев, сообщается в инстаграм-аккаунте Псковского театра драмы..

«Это был единственный показ на большом экране, однако уже скоро фильм «Хорошие девочки попадают в рай» можно будет увидеть на платформе «Кинопоиск», говорится в сообщении.