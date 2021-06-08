Сцена / Новости

Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включили в программу Варшавского кинофестиваля

Фильм художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включили в программу международного Варшавского кинофестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фильм представит Россию в параллельной программе In Discoveries на Варшавском кинофестивале (WFF) в октябре 2021 года.

Съемки картины, в основу которой легли рассказы петербургского писателя Кирилла Рябова, прошли в Санкт-Петербурге осенью 2020 года.

Главные роли исполнили Юлия Пересильд и Алесь Снопковский. В фильме снимались артисты Псковского театра драмы: Евгений Терских, Андрей Кузин, Александр Овчаренко, Линда Ахметзянова, Георгий Болонев.

В прокат на большие экраны фильм не выйдет, однако уже скоро киноленту «Хорошие девочки попадают в рай» можно будет увидеть на платформе «Кинопоиск».